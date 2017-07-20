В Германии фуру ветром опрокинуло на дальнобойщика
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:04
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Очевидцы говорят, что в тот день наблюдались порывы до 140 километров в час. Мужчину сначала свалило с ног, а затем, как видно на кадрах, на него сверху обрушился прицеп автопоезда. Самостоятельно выбраться из-под фуры водитель не смог - у него было несколько переломов.
Сообщается, что пострадавшего спасли и сразу же отправили в больницу. Сейчас водитель лечится в Минске.
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