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В Германии фуру ветром опрокинуло на дальнобойщика

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:04
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Ураганный ветер в Германии перевернул фуру прямо на белорусского дальнобойщика.

Очевидцы говорят, что в тот день наблюдались порывы до 140 километров в час. Мужчину сначала свалило с ног, а затем, как видно на кадрах, на него сверху обрушился прицеп автопоезда. Самостоятельно выбраться из-под фуры водитель не смог - у него было несколько переломов.

Сообщается, что пострадавшего спасли и сразу же отправили в больницу. Сейчас водитель лечится в Минске.

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