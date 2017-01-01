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Главная  /  Репортажи  /  Миги-цветочные композиции на Тверском бульваре

Миги-цветочные композиции на Тверском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:05
  • 11
  • 0

На Тверском бульваре идёт создание мини-цветочных композиций. Некоторые уже посетителя фестиваля могут увидеть, а некоторые ещё только создаются.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

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