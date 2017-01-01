Миги-цветочные композиции на Тверском бульваре

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:05

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На Тверском бульваре идёт создание мини-цветочных композиций. Некоторые уже посетителя фестиваля могут увидеть, а некоторые ещё только создаются.