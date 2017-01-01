Сладости, мастер-классы и чистейший песок для детишек на Тверской площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:06

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На фестивальной площадке "Цветочный джем" на Тверской площади вас ждёт очень много интересного. И причудливого цвета мороженое, сладости, мёд и море живых цветов. А если вдруг вам захочется заняться кулинарией и узнать новый рецепт, то вас ждут опытные кулинары, которые вас научат готовить десерт цветочный горшок и панакоту из греческого йоргурта в виде цветков розы, а еще можно заняться рукоделием и сшить красивый зелёный горошек, а можно и порисовать акварелью. Для совсем маленьких детишек есть превосходный корабль-песочница с чистейшим белым песком.