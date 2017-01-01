Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сильный ветер в Новороссийске

Сильный ветер в Новороссийске

Автор:
Александр Язов
Дата публикации:
18:08
  • 10
  • 0

Сильный ветер сорвался вчера в Новороссийске. "Тучи" из пыли со стройки гнало на спальный район.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
18:04 | LaimeLaim
Тёплый летний день и красивые облака в небе над Москвой
57 0
09:41 | komonych
Последствия ливня в Анапе сняли на видео
31 0
16:04 | mreportertv
В Германии фуру ветром опрокинуло на дальнобойщика
51 0
02:39 | drat-1975
Грязная вода течёт из крана в городе Армавире Краснодарского края