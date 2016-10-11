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Бесплатный Wi-Fi заработал на участке от станции метро «Марьина роща» до «Петровско-Разумовской» Люблинско-Дмитровской линии

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
18:07
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На участке от станции метро «Марьина роща» до «Петровско-Разумовской» Люблинско-Дмитровской линии заработал бесплатный Wi-Fi. Пассажиры могут спокойно прочитать новости или посмотреть видео в интернете. Для входа в интернет, авторизация через номер телефона потребуется всего один раз. Таким образом, более 250 тысяч человек, ежедневно пользующихся этими станциями, могут быть online на протяжении всего пути. В тоннелях установлено 18 базовых станций и проложено 32 км оптического и электрокабеля.

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