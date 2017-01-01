Завершены работы по благоустройству возле станции метро "Добрынинская"

Автор: tim777 Дата публикации: 20.07 22:43

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В столичном районе Замоскворечье горожане уже могут оценить первые результаты проведенных работ по благоустройству в рамках проекта "Моя улица". Завершились работы на Люсиновской улице возле станции метро "Добрынинская". Пешеходное пространство значительно расширилось, хотя многие прохожие ещё по привычке ютятся на узком проходе между домами, однако территория значительно стала шире и удобнее. Также здесь организованы газоны в которые в будущем будут высажены деревья, организована новая более удобная остановка общественного транспорта, а также установлены новые фонари.