Дорога в жилом дворе города Нижний Тагил Свердловской области
- Автор:
- babaylik313
- Дата публикации:
- 20.07 23:49
-
- 14
Это дорога в нашем дворе, дома 42 по улице Уральской в городе Нижний Тагил Свердловской области. Лужа стоит круглый год уже несколько лет. В жару уровень лужи уменьшается, но до конца никогда не высыхает. Ямы довольно глубокие. Справа тротуар. Невозможно ездить, а тем более ходить. Писали в управляющую компанию - никакой реакции. Писали мэру - никакой реакции. Никому нет дела.Свердловская область, г. Нижний Тагил, Уральский проспект, 42
- 14
Комментарии (0)