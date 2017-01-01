Дорога в жилом дворе города Нижний Тагил Свердловской области

Автор: babaylik313 Дата публикации: 20.07 23:49

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Это дорога в нашем дворе, дома 42 по улице Уральской в городе Нижний Тагил Свердловской области. Лужа стоит круглый год уже несколько лет. В жару уровень лужи уменьшается, но до конца никогда не высыхает. Ямы довольно глубокие. Справа тротуар. Невозможно ездить, а тем более ходить. Писали в управляющую компанию - никакой реакции. Писали мэру - никакой реакции. Никому нет дела.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190136

Свердловская область, г. Нижний Тагил, Уральский проспект, 42