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На северо-востоке Москвы столкнулись два автомобиля

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
20.07 22:44
  • 70
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Около 22 часов на пешеходном переходе на северо-востоке столицы на улице 1-я Останкинская, напротив дома 13/1 столкнулись два автомобиля. Со слов водителя Škoda он хотел повернуть налево, но отвлёкся во время движения и столкнулся с отечественной легковушкой, которая двигалась прямо, во встречном направлении, в сторону ВДНХ. Пострадавших нет, но они полностью перекрыли и без того узкую улицу. И, если легковые автомобили могли объехать их по газонам и тротуару, то автобусам пришлось высаживать пассажиров, разворачиваться и ехать обратно. Причины и виновника ДТП установит группа разбора.

  • 70
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Комментарии (1)

  • MRSlava
    20.07 23:32
    М24 в 23:30
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