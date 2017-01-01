На северо-востоке Москвы столкнулись два автомобиля

Автор: Стрелец Дата публикации: 20.07 22:44

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Около 22 часов на пешеходном переходе на северо-востоке столицы на улице 1-я Останкинская, напротив дома 13/1 столкнулись два автомобиля. Со слов водителя Škoda он хотел повернуть налево, но отвлёкся во время движения и столкнулся с отечественной легковушкой, которая двигалась прямо, во встречном направлении, в сторону ВДНХ. Пострадавших нет, но они полностью перекрыли и без того узкую улицу. И, если легковые автомобили могли объехать их по газонам и тротуару, то автобусам пришлось высаживать пассажиров, разворачиваться и ехать обратно. Причины и виновника ДТП установит группа разбора.