Ремонт дорог в Санкт-Петербурге - бессмысленный и беспощадный

Автор: Аноним Дата публикации: 20.07 23:34

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С прошлой недели вызывает сильное недоумение процесс ремонта дороги по улице Уральской в городе Санкт-Петербурге. По неведомой причине вдоль дороги был вырван паребрик вместе, с частью тротуара. Удивительно то, что теперь тот вырванный и испорченный паребрик теперь устанавливают на то же место. Зачем было это делать - не понятно. Ведь тротуар был в порядке и дорогу расширять не стали. Прошу задать мой вопрос администрации Санкт-Петербурга, кто и зачем таким тупым способом осваивает бюджетные деньги? Дорог с ямами в Санкт-Петербурге больше нет?

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190138

Россия, Санкт-Петербург, Уральская улица, 19к8