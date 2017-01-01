Творческая мастерская в сквере у памятника Карлу Марксу на фестивале "Цветочный джем"

Автор: Uwis Дата публикации: 01:24

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В сквере возле памятника Карлу Марксу открылась творческая мастерская. Преподаватели проведут бесплатные уроки по рукоделию, созданию модных аксессуаров и предметов домашнего декора. Юные гости фестиваля узнают, как подарить новую жизнь старым вещам, и познакомятся с самыми актуальными тенденциями в дизайне. В творческой мастерской желающие смогут придумать и воплотить в жизнь собственные принты для футболок, бейсболок и сумок, а также создадут красочный коллаж. В сквере можно поиграть в спортивные игры, порисовать на пленэре и попробовать разнообразные сладости.