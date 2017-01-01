Гости фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» вытроились в очереди, чтобы поучаствовать в квесте

Автор: Uwis Дата публикации: 01:44

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Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» порадует гостей не только сладостями, но и увлекательным квестом. Выполняя его задания, участники не только узнают много интересного о приготовлении всеми любимых лакомств, но и смогут применить новые знания на практике, а также проверить свои предпринимательские таланты. Чтобы принять участие в квесте, нужно в шале Сheckpoint получить брендбук, а затем выполнить задания, связанные с маркетингом, на центральных площадках фестиваля. Также необходимо разработать свой бренд десерта и принять участие в викторинах на площадках в округах.