Последствия дождя в Арсеньеве сняли на видео
- Автор:
- Лаптиев Михаил
- Дата публикации:
- 09:30
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Например, в районе "Руси" образовалась речка. Причем на дне оказалась не только проезжая часть, но и тротуары: "Полностью затоплены. всё прямо, вся улица," - рассказывает местный житель. "Зато хоть ям не видно," - добавляет мобильный репортёр.
А к местному заводу "Прогресс", по словам мобильного репортёра, можно подплывать хоть на лодке! Ведь проезжая часть после ливня тоже ушла под воду. "С течением!" - пишет автор видео.
А так выглядит проходная на завод "Прогресс". Здесь тоже появился ливневый водоём. Рабочим приходится форсировать большую лужу буквально по щиколотку в воде.
Сначала может показаться, что на этих кадрах - долина какой-нибудь реки. Однако на видео, по словам мобильного репортёра, - парк "Прогресс", который местами ушёл под воду после дождя.
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