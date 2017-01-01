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Последствия дождя в Арсеньеве сняли на видео

Автор:
Лаптиев Михаил
Дата публикации:
09:30
  • 82
  • 1

Эти кадры из города Арсеньев прислал мобильный репортёр Лаптиев Михаил. По словам автора видео, улицы и дороги города превратились в водоёмы. Причина - обильный дождь, обрушившийся на город.

Например, в районе "Руси" образовалась речка. Причем на дне оказалась не только проезжая часть, но и тротуары: "Полностью затоплены. всё прямо, вся улица," - рассказывает местный житель. "Зато хоть ям не видно," - добавляет мобильный репортёр.

От Лаптиева Михаила . Видео 1



А к местному заводу "Прогресс", по словам мобильного репортёра, можно подплывать хоть на лодке! Ведь проезжая часть после ливня тоже ушла под воду. "С течением!" - пишет автор видео.

От Лаптиева Михаила . Видео 1



А так выглядит проходная на завод "Прогресс". Здесь тоже появился ливневый водоём. Рабочим приходится форсировать большую лужу буквально по щиколотку в воде.


Сначала может показаться, что на этих кадрах - долина какой-нибудь реки. Однако на видео, по словам мобильного репортёра, - парк "Прогресс", который местами ушёл под воду после дождя.


От Лаптиева Михаила . Видео 1


  • 82
  • 1

Комментарии (1)

  • Лаптиев Михаил
    11:05
    Если вам понравилась.
    Оставляйте коментарии.
    Буду ещё заливать видео.
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