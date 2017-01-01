Последствия дождя в Арсеньеве сняли на видео

Автор: Лаптиев Михаил Дата публикации: 09:30

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От Лаптиева Михаила . Видео 1

От Лаптиева Михаила . Видео 1

От Лаптиева Михаила . Видео 1

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82 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190149

Эти кадры из города Арсеньев прислал мобильный репортёр Лаптиев Михаил. По словам автора видео, улицы и дороги города превратились в водоёмы. Причина - обильный дождь, обрушившийся на город.Например, в районе "Руси" образовалась речка. Причем на дне оказалась не только проезжая часть, но и тротуары: "Полностью затоплены. всё прямо, вся улица," - рассказывает местный житель. "Зато хоть ям не видно," - добавляет мобильный репортёр.А к местному заводу "Прогресс", по словам мобильного репортёра, можно подплывать хоть на лодке! Ведь проезжая часть после ливня тоже ушла под воду. "С течением!" - пишет автор видео.А так выглядит проходная на завод "Прогресс". Здесь тоже появился ливневый водоём. Рабочим приходится форсировать большую лужу буквально по щиколотку в воде.Сначала может показаться, что на этих кадрах - долина какой-нибудь реки. Однако на видео, по словам мобильного репортёра, - парк "Прогресс", который местами ушёл под воду после дождя.