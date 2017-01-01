Автомобиль сбил свинью в Приморье

Автор: Аноним Дата публикации: 10:36

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32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190150

Сегодня, 21 июля, в Приморье, под поселком Новолитовск, автомобиль сбил свинью. На место аварии прибыли сотрудники ДПС, чтобы зафиксировать факт ДТП.