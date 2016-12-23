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Прогулка по Архангельску (ВИДЕО)

Автор:
Leobr
Дата публикации:
10:33
  • 28
  • 0

.

В это странное лето тепло я нашел... в Архангельске - уехав из Ленинградской области от дождей. Поэтому Город воинской славы и моряков и увидел солнечным.

Много интересного и любопытного можно узнать в Архангельске. Расположен, в основном, вдоль Северной Двины, дважды регистрировался 400 000-й житель города (благодаря изменениям в системе учета), почти весь общественный транспорт - не просто автобусы а именно марки ПАЗ. Возле управления РосТелекома можно увидеть советский раритет - телефонную будку с 2-х копеечным автоматом, недалеко и квас продают с бочек. Уже 79 лет прямо на улице стоит трофейный английский тяжелый танк "Mark - V" (выпуск 1915 г, подарок наркома К. Ворошилова). Список Почетных граждан Архангельска сравнительно короткий - но какие фамилии: С. Витте, М. Хилке, И. Папанин... есть и простые рабочие.

Хотя для Архангельска привычная картина - строительство новых зданий - много еще и старых деревянных видим в центре. Заканчивают строить и конкурента известной высотке Архангельска

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