Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Утренняя гроза на востоке Москвы

Утренняя гроза на востоке Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:41
  • 0
  • 0

Утром на востоке Москвы прошла гроза.

  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
09:42 | Гринфельд Павел
Московское утро порадовало жителей города тёплой и солнечной погодой
1 0
09:40 | Artem_077
На востоке столицы прошёл ливень
410 5
20.07 13:39 | Алексей Федощев
Камера видеонаблюдения запечатлела странное явление на улице Москвы
34 0
20.07 18:08 | Александр Язов
Сильный ветер в Новороссийске