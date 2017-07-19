Град прошёл в подмосковном Пушкино

Автор: Хаким Рагимов Дата публикации: 10:28

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190155

Град прошёл в подмосковном Пушкино. Об этом сообщает местный мобильный репортёр и присылает фото с последствиями непогоды.По словам местного жителя, кадры сделаны в пятницу утром. В городе сначала был сильнейший дождь. "Потом вышел на улицу - увидел град," - пишет автор фото.