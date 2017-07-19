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Град прошёл в подмосковном Пушкино

Автор:
Хаким Рагимов
Дата публикации:
10:28
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Град прошёл в подмосковном Пушкино. Об этом сообщает местный мобильный репортёр и присылает фото с последствиями непогоды.

По словам местного жителя, кадры сделаны в пятницу утром. В городе сначала был сильнейший дождь. "Потом вышел на улицу - увидел град," - пишет автор фото.
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