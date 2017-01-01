Улицу подтопило после дождя в центре Москвы

Автор: Юлия Юлек Дата публикации: 10:18

36

36 0

36

36 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190159

"Утром в центре Москвы после дождя опять потоп," - сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с улицы Мясницкой.По словам автора видео, данный участок дороги находится у станции метро "Чисиые Пруды", между зданием "ВТБ 24" и "Макдональдсом". "Данная картина уже стала обычным делом на этом участке. И это в центре города!" - пишет очевидец."Самое удивительное, что некоторые водители, не обращая внимания на больше количество пешеходов, окатывают их водой с лужи. Водители, думайте о пешеходах, пожалуйста," - добавляет мобильный репортёр.