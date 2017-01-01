Улицу подтопило после дождя в центре Москвы
- Автор:
- Юлия Юлек
- Дата публикации:
- 10:18
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По словам автора видео, данный участок дороги находится у станции метро "Чисиые Пруды", между зданием "ВТБ 24" и "Макдональдсом". "Данная картина уже стала обычным делом на этом участке. И это в центре города!" - пишет очевидец.
"Самое удивительное, что некоторые водители, не обращая внимания на больше количество пешеходов, окатывают их водой с лужи. Водители, думайте о пешеходах, пожалуйста," - добавляет мобильный репортёр.
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