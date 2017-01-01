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Улицу подтопило после дождя в центре Москвы

Автор:
Юлия Юлек
Дата публикации:
10:18
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"Утром в центре Москвы после дождя опять потоп," - сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с улицы Мясницкой.

По словам автора видео, данный участок дороги находится у станции метро "Чисиые Пруды", между зданием "ВТБ 24" и "Макдональдсом". "Данная картина уже стала обычным делом на этом участке. И это в центре города!" - пишет очевидец.

"Самое удивительное, что некоторые водители, не обращая внимания на больше количество пешеходов, окатывают их водой с лужи. Водители, думайте о пешеходах, пожалуйста," - добавляет мобильный репортёр.

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