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Фура раздавила несколько автомобилей в ДТП на дороге в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:09
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Жуткое ДТП запечатлела на видео камера наблюдения в китайской провинции Гуандун.

Несколько легковых автомобилей, которые остановились перед светофором, протаранил грузовик. И даже не просто протаранил - а завалился на них и раздавил прицепом. Так, что от машин остались лишь груды смятого металла.

Выглядело это страшно. Тем удивительнее, что обошлось без погибших. Сообщается, что водители всех транспортных средств получили лишь незначительные травмы.

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