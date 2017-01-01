Фура раздавила несколько автомобилей в ДТП на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:09
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Несколько легковых автомобилей, которые остановились перед светофором, протаранил грузовик. И даже не просто протаранил - а завалился на них и раздавил прицепом. Так, что от машин остались лишь груды смятого металла.
Выглядело это страшно. Тем удивительнее, что обошлось без погибших. Сообщается, что водители всех транспортных средств получили лишь незначительные травмы.
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