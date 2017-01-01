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Левнёвка забилась на улице в Арсеньеве

Автор:
Лаптиев Михаил
Дата публикации:
14:41
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В пятницу утром некоторые улицы Арсеньева после дождя оказались под водой. Например, в районе "Руси" образовалась речка. Причем на дне оказалась не только проезжая часть, но и тротуары. А к местному заводу "Прогресс", по словам мобильного репортёра, можно было подплывать хоть на лодке! Парк завода после дождя и вовсе напоминал долину реки.

Однако местному жителю удалось обнаружить, по его словам, причину появления "рек" на дороге в районе "Руси", у дома №84 на Октябрьской улице. Мобильный репортёр заметил ливневую канализацию, в которую, по замыслу. должны сливаться стоки. Однако из-за большого количества воды ливнёвка засорилась. "И вода не могла уходить как положено," - сообщает автор видео.

"От этого всё дороги и тротуары и были затоплены по адресу: Октябрьская улица 84," - пишет мобильный репортёр.

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