Левнёвка забилась на улице в Арсеньеве
- Автор:
- Лаптиев Михаил
- Дата публикации:
- 14:41
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Однако местному жителю удалось обнаружить, по его словам, причину появления "рек" на дороге в районе "Руси", у дома №84 на Октябрьской улице. Мобильный репортёр заметил ливневую канализацию, в которую, по замыслу. должны сливаться стоки. Однако из-за большого количества воды ливнёвка засорилась. "И вода не могла уходить как положено," - сообщает автор видео.
"От этого всё дороги и тротуары и были затоплены по адресу: Октябрьская улица 84," - пишет мобильный репортёр.
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