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Разбитая дорога ведёт в детский сад посёлка Большое Село в Калининградской области

Автор:
vkontakte61173614
Дата публикации:
14:20
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Ямы, выбоины и лужи - в таком состоянии находится проезжая часть, которая ведёт к детскому саду в посёлке Большое Село, что в Калининградской области.

По словам мобильного репортёра, из-за отсутствия нормальной дороги пройти к детскому саду спокойно - невозможно. После дождей и вовсе ямы набираются водой, а образовавшиеся лужи мамам с детьми форсировать крайне сложно. " В результате дети приходят в садик грязные и мокрые," - рассказывает автор видео.

"Просим повлиять на местные власти по строительству дороги к детскому саду!" - пишет местный житель.
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