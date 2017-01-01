Разбитая дорога ведёт в детский сад посёлка Большое Село в Калининградской области
- Автор:
- vkontakte61173614
- Дата публикации:
- 14:20
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По словам мобильного репортёра, из-за отсутствия нормальной дороги пройти к детскому саду спокойно - невозможно. После дождей и вовсе ямы набираются водой, а образовавшиеся лужи мамам с детьми форсировать крайне сложно. " В результате дети приходят в садик грязные и мокрые," - рассказывает автор видео.
"Просим повлиять на местные власти по строительству дороги к детскому саду!" - пишет местный житель.
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