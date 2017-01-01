Разбитая дорога ведёт в детский сад посёлка Большое Село в Калининградской области

Автор: vkontakte61173614 Дата публикации: 14:20

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190170

Ямы, выбоины и лужи - в таком состоянии находится проезжая часть, которая ведёт к детскому саду в посёлке Большое Село, что в Калининградской области.По словам мобильного репортёра, из-за отсутствия нормальной дороги пройти к детскому саду спокойно - невозможно. После дождей и вовсе ямы набираются водой, а образовавшиеся лужи мамам с детьми форсировать крайне сложно. " В результате дети приходят в садик грязные и мокрые," - рассказывает автор видео."Просим повлиять на местные власти по строительству дороги к детскому саду!" - пишет местный житель.