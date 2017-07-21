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Главная  /  Репортажи  /  На столицу обрушился град

На столицу обрушился град

Автор:
tim777
Дата публикации:
13:19
  • 101
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21 июля около 13 часов дня характер погоды в столице резко поменялся в связи с прохождением грозового фронта. Отдаленно были слышны раскаты грома, небо затянули тучи и начался дождь. Дождь усиливался с каждой минутой и в конечном итоге перешел в заряды града, которые в считанные минуты усеяли белой крупой землю. Буйство стихии продолжалось около 15 минут, затем град прекратился, а вслед за ним и дождь перешел в стадию мелкого моросящего дождя. Температура воздуха при этом не достигла летних значений и составляет в данный момент около +15 градусов.

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Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    14:38
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 14:28 http://www.mskagency.ru/materials/2688166 21.07.17
  • Гринфельд Павел
    14:45
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 14:44 21.07.17
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