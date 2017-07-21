На столицу обрушился град
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 13:19
-
- 101
21 июля около 13 часов дня характер погоды в столице резко поменялся в связи с прохождением грозового фронта. Отдаленно были слышны раскаты грома, небо затянули тучи и начался дождь. Дождь усиливался с каждой минутой и в конечном итоге перешел в заряды града, которые в считанные минуты усеяли белой крупой землю. Буйство стихии продолжалось около 15 минут, затем град прекратился, а вслед за ним и дождь перешел в стадию мелкого моросящего дождя. Температура воздуха при этом не достигла летних значений и составляет в данный момент около +15 градусов.
- 101
Комментарии (2)