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ДТП с пострадавшими произошло в Рязани

Автор:
KCB00077
Дата публикации:
16:08
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ДТП с пострадавшими произошло в Рязани. На место ДТП прибыли оперативные службы.

  • 22
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