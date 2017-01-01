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Град с дождём прошёл в центре Москвы

Автор:
Ksenia Mitina
Дата публикации:
13:48
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Град с дождём прошёл в центре Москвы на улице Большая Татарская.

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