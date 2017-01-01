Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Град с ливнем прошёл в Москве

Град с ливнем прошёл в Москве

Автор:
domnich
Дата публикации:
14:09
  • 23
  • 0

Град с ливнем прошёл в Москве.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
14:07 | Таня Пахомова
Град с дождём прошёл в Москве
17 0
14:33 | andreprk
Сильный ливень прошёл в Прокопьевске
20 0
13:48 | Ksenia Mitina
Град с дождём прошёл в центре Москвы
39 0
13:47 | AlTeg()
Сильный ливень с грозой и градом прошёл на юго-востоке Москвы