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Сильный ливень с грозой и градом прошёл на юго-востоке Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
13:47
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Сильный ливень с градом прошёл на юго-востоке Москвы. Непогода сопровождалась порывистым ветром. Из-за сильного ливня ухудшилась видимость. Местами выпал град. Непогода продолжалась около 20 минут, после чего вновь выглянуло солнце.

Кадры с выпавшим градом сняты автором: Викторией Б.
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