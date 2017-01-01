Сильный ливень с грозой и градом прошёл на юго-востоке Москвы

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39 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190183

Сильный ливень с градом прошёл на юго-востоке Москвы. Непогода сопровождалась порывистым ветром. Из-за сильного ливня ухудшилась видимость. Местами выпал град. Непогода продолжалась около 20 минут, после чего вновь выглянуло солнце.Кадры с выпавшим градом сняты автором: Викторией Б.