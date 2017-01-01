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Метровые ямы покрывают дорогу в деревню Алатайкино в Республике Марий Эл (ВИДЕО)

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
14:51
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От п. Юксары до деревни Алатайкино существует одна дорога, но и та находится в ужасном состоянии. Проехать по ней неимоверно трудно. Население деревни - 124 человека, дворов - 45. Эта деревня расположена в 7,6 км к юго-западу от села Юксары. Она была основана в первой половине XVIII века.

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