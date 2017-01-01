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Ливень с градом прошёл в городе Глазов

Автор:
Евгений Жуйков
Дата публикации:
16:43
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Сильный ливень с крупным градом прошёл в городе Глазов.

  • 18
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