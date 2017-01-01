Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вот и на Алтай в Бийск пришли ливни

Вот и на Алтай в Бийск пришли ливни

Автор:
TouristAleksandr
Дата публикации:
19:32
  • 16
  • 0

Вот так заливает Бийск, Алтайского края.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
19:27 | LaimeLaim
Обзор погоды в столице 21 июля
62 0
29.06 01:26 | Sergey
Перевозка подсолнечной лузги в городе Бийске Алтайского края