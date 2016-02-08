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Чудо-сад счастья расцвёл на Кузнецком мосту

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:27
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Чудо-сад счастья расцвёл на Кузнецком мосту. 21 июля в рамках фестиваля «Цветочный джем» прошла акция, где авторы современные художники и дизайнеры вместе с воспитанниками школы-интерната имени Преподобного Сергия Радонежского и волонтёрами украсили 10 яблонь. Все молодые яблони живые с плодами, а оригинальное украшение придумали дизайнеры и художники. Каждое дерево –это произведение искусства и символ положительных эмоций- счастье. Для каждого счастье свое и чудо-сад олицетворяет любовь, радость, семейное благополучие, детство, дружба. Министр образования Московской области Людмила Овечкина выразила благодарность организатором фестиваля и благотворительный фонд «Солнце в твоей душе», что в этом фестивали смогли принять участие дети из школы-интерната и побыть в роли дизайнеров, помогая профессионалом в украшении деревьев. Воспитанники очень стеснялись и когда их попросили на открытке написать, что для них счастье долго думали и потом красиво выводили, что для них является счастьем. Дерево Счастья пользовалось у всех посетителей большой популярностью люди подходили подписывали открытки и вешали их на дерево. Открытка-желание, если в это очень верить обязательно исполнится. После окончания фестиваля все 10 молодых яблонь будут переданы в дар подмосковной школе-интернату и буду напоминать воспитанникам о приятном проведенном времени на фестивале в Москве. Финалом акции стала групповая фотография воспитанников интернета и дизайнеров. Ну, а пока фестиваль проходит можно прийти на Кузнецкий мост (напротив ЦУМа) и полюбоваться счастливым чудо-садом и сделать памятные фотографии.

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