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Аварийное состояние дорожного покрытия на "золотом" мосту во Владивостоке

Автор:
Cherepavel
Дата публикации:
19:32
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  • 0

После очередного дождя растаял очередной асфальт на Золотом мосту.

  • 14
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Комментарии (0)

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