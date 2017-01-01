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Молекулярный мастер-класс в Новопушкинском сквере

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:17
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В Новопушкинском сквере каждый день проходят интересные мастер-классы. 21 июля для детей и подростков проходил мастер-класс, который научил детей, что с помощью молока и средства для мытья посуды можно в тарелке нарисовать оригинальную "картину", а если добавить дрожжи и необходимые ингредиенты в емкость можно надуть шарик. Дети с интересом и радостью познаю новое и радуются полученным результатам.

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