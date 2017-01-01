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Главная  /  Репортажи  /  Цветы у посольства США в память о вокалисте группы Linkin Park Честере Бенингтоне

Цветы у посольства США в память о вокалисте группы Linkin Park Честере Бенингтоне

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:16
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Поклонники группы Linkin Park несут цветы к посольству США, чтобы почтить память вокалиста группы Честера Бенингтона.

  • 22
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