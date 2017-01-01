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После сильнейшего ливня в Ульяновске затопило дороги

Автор:
Dmitriy_Timin
Дата публикации:
20:19
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После сильнейшего ливня на пр-те Туполева в г. Ульяновске затопило дорогу. Троллейбусы встали.

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