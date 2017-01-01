Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Центральный участок Сокольнической линии столичной подземки будет закрыт для пассажиров

Центральный участок Сокольнической линии столичной подземки будет закрыт для пассажиров

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:19
  • 13
  • 0

В ближайшее воскресенье, 23 июля 2017 года, в течение всего дня будет закрыт участок Сокольнической линии между станциями «Комсомольская» и «Парк культуры». Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути. В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции «Красные ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный ряд», «Библиотека им. Ленина» и «Кропоткинская». Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участках «Бульвар Рокоссовского» – «Комсомольская» и «Саларьево» – «Парк культуры». Пересадки на станции «Комсомольская» и «Парк культуры» Кольцевой линии будут работать без изменений. Закрытые станции возобновят свою работу в понедельник, 3 октября в 05:30.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
20:32 | Гринфельд Павел
Южный вестибюль станции метро «Фонвизинская» будет закрыт на ремонт до 24 июля
418 2
18.07 07:21 | Гринфельд Павел
На станции метро «Маяковская» состоялась премьера фильма «Игра престолов 7»