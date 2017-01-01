Центральный участок Сокольнической линии столичной подземки будет закрыт для пассажиров

Автор: tim777 Дата публикации: 20:19

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В ближайшее воскресенье, 23 июля 2017 года, в течение всего дня будет закрыт участок Сокольнической линии между станциями «Комсомольская» и «Парк культуры». Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути. В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции «Красные ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный ряд», «Библиотека им. Ленина» и «Кропоткинская». Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участках «Бульвар Рокоссовского» – «Комсомольская» и «Саларьево» – «Парк культуры». Пересадки на станции «Комсомольская» и «Парк культуры» Кольцевой линии будут работать без изменений. Закрытые станции возобновят свою работу в понедельник, 3 октября в 05:30.