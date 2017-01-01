Задержки в движении электропоездов Горьковского направления

4

4 0

В вечерний час пик произошёл сбой в движении пригородных электропоездов на Горьковском направлении МЖД. На официальном паблике Центральной ППК в ВК сообщается о том, что причиной задержки стало "травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути." Но где конкретно - не указано. Из слухов два места: станция Реутово либо Фрязево. Также свою лепту в общий хаос вносило то, что на информационных табло Курского вокзала указывалось расписание электричек по расписанию, а не по факту. В итоге у турникетного павильона, а так же скопилась гигантская толпа из пассажиров. Электропоезд Москва-Купавна, отправлением в 18-48, прибыл на Курский вокзал в 18-53, и отправился в 19-03. Электричку пришлось брать буквально штурмом. В самой же электричке на протяжении следования в вагоне выстроился плотный ряд из пассажиров, а в тамбуре была настоящая давка. Данное явление, к сожалению, на Горьковском направлении является нормой, но не в пятницу и тем более в пятницу летом.