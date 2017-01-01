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Главная  /  Репортажи  /  23-го июля центральный участок Сокольнической линии метро закроется на ремонт

23-го июля центральный участок Сокольнической линии метро закроется на ремонт

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
21.07 22:48
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23-го июля в воскресенье закроется на ремонт центральный участок Сокольнической линии метро.

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