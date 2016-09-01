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Главная  /  Репортажи  /  Река Сухона вышла из привычных берегов в Вологодской области

Река Сухона вышла из привычных берегов в Вологодской области

Автор:
Сергей Кирилловский
Дата публикации:
08:24
  • 13
  • 0

Уровень воды в реке резко поднялся.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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