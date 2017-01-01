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Благоустройство парков на севере столицы

Автор:
PAREN
Дата публикации:
00:50
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На севере Москвы на пересечении Улицы Прянишникова и улицы Большая Академическая есть парк. Около двух лет назад провели его благоустройство. Там положили плитку, установили скамейки в виде кубов, урны и фонари. Вроде бы все замечательно. Но, как показывают три видео, первое снято в 13:26 дня , второе в 20:38 вечера, а третье в 22:41 вечера, в этом парке не всё так хорошо. А именно, все эти два года там не работает освещение и даже молодёжь вечерами там боится находиться. В прошлом году об этой проблеме писали на портал «Наш город», на портале ответили, что проблему устранят до 27февраля 2017 г. Сейчас уже 22 июля 2017 г. и проблема так и не устранена.

Москва, САО, Тимирязевский район, улица Большая Академическая

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