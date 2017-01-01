В Москве на ВДНХ открылся фестиваль искусств «Вдохновение»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 02:01

16

16 0

21 июля в Москве на ВДНХ стартовал III Ежегодный фестиваль искусств «Вдохновение», который представил светопроекционную программу с элементами иммерсивного шоу и мультимедиа-арта. Тема фестиваля этого года — «Природа Вдохновения». Над сказочной атмосферой парка «Останкино» работали известные европейские художники, в том числе Жюльен Павийяр, который создавал легендарный Праздник света в Лионе.

16

16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190222

Маршрут всей инсталляции занимает почти километр и начинается от главного входа в парк «Останкино». С помощью мощных проекторов, арт-инсталляций, кинетических скульптур французскими мастерами создан «волшебный лес», где москвичи и гости столицы могут прогуляться в компании сказочных персонажей, зверей и птиц. Приходить в парк лучше, когда на улице становится темно. Именно тогда загораются тысячи лампочек на главной входной арке, среди деревьев начинают светиться всеми цветами радуги изогнутые люмьеры. Одна из тематических зон фестиваля называется «Пандора» — по мотивам фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Также одним из центральных объектов фестиваля стал «оживший лес» — 200 метров лесного массива у пруда парка «Останкино» превратились в огромный экран, на котором рисует сама природа.Здесь можно увидеть кинетическую скульптуру «Лошадь Ночи» француза Реми Брюна, «Коконы» бельгийского скульптора Димитрия Паримероса, плетеные скульптуры «Небесные люмильеры» и «Световые гнезда» художника Эрика Баро и летающие инсталляции из светящихся рыб. Особенно фестиваль понравится детям. Часть зон специально сделана интерактивными. Фестиваль искусств «Вдохновение» закроется 1 августа, в день рождения ВДНХ, светопроекционным шоу при участии симфонического оркестра.