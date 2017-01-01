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Состояние дорожного покрытия во дворах Магадана

Автор:
ermak5417
Дата публикации:
22.07 23:44
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Состояние дорожного покрытия во дворах города Магадана. Лужи, ямы, грязь.

Россия, Магадан, Пролетарская улица, 26а

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