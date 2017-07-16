Один человек пострадал в ДТП на 35 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 08:31

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На юго-западе МКАД произошло ДТП. На внешней стороне кольца в районе 35 км столкнулись фура и два легковых автомобиля, один из которых службы такси. В результате столкновения автомобили разбросало по проезжей части. Легковой автомобиль "Шкода" службы такси получил наибольшие повреждения и от удара машину развернуло против движения. Пассажира такси с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.