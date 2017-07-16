Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Один человек пострадал в ДТП на 35 км МКАД

Один человек пострадал в ДТП на 35 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
08:31
  • 16
  • 0

На юго-западе МКАД произошло ДТП. На внешней стороне кольца в районе 35 км столкнулись фура и два легковых автомобиля, один из которых службы такси. В результате столкновения автомобили разбросало по проезжей части. Легковой автомобиль "Шкода" службы такси получил наибольшие повреждения и от удара машину развернуло против движения. Пассажира такси с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

54 0
02:01 | Гринфельд Павел
В Москве на ВДНХ открылся фестиваль искусств «Вдохновение»
42 0
21.07 19:32 | Uwis
Извечная тема дороги - байкеры и автомобилисты
31 0
21.07 13:34 | LaimeLaim
На столицу надвигается гроза
165 4
18.07 20:56 | Artem_077
В ДТП с пожаром с участием такси и мотоцикла пострадал 1 человек
142 1
17.07 08:31 | Аноним
Авария на МКАД с погибшим попалао на видеорегистратор (16.07.17.)