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Главная  /  Репортажи  /  Маршрут автобуса Т55 изменился с сегодняшнего дня 22.07.2017 г.

Маршрут автобуса Т55 изменился с сегодняшнего дня 22.07.2017 г.

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
10:10
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С сегодняшнего дня 22-го июля 2017 года изменился маршрут автобуса номер Т55. Ранее конечной остановкой у маршрута Т55 была площадь Соловецких Юнг. Теперь маршрут следования продлён по улице 16-я Парковая и по улице Хабаровская, пересекая Щёлковское шоссе, а конечная остановка "Улица Уссурийская". Автобус Т55 на продлённом участке в район Гольяново следует со всеми остановками. Таблички на автобусах уже изменили. Добавили остановки: "16-я Парковая ул.", Хабаровская ул.", "Уссурийская ул." На остановках на продлённом участке таблички ещё не обновили.

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