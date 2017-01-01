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Жители Черкесска показали размеры дорожных ям на видео

Автор:
Алексей Редько
Дата публикации:
14:31
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Мобильные репортёры вооружились простой канцелярской линейкой и прошлись по одной из дорог города. По словам местной жительницы, эта проезжая часть - единственный подъездной путь к их жилым домам.

Оказалось, что на дороге нет только ровного асфальта. А вот ям - любых форм и размеров. Автор видео сообщает, что здесь встречались выбоины глубиной до 13-14 сантиметров. А для измерения длины и ширины дорожных дефектов - маленькой линейки было явно недостаточно.

По словам местной жительницы, ехать по такой дороге просто невозможно. "Доехал до дому - значит сегодня ты победитель," - пишет мобильный репортёр.
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