Жители Черкесска показали размеры дорожных ям на видео
- Автор:
- Алексей Редько
- Дата публикации:
- 14:31
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Оказалось, что на дороге нет только ровного асфальта. А вот ям - любых форм и размеров. Автор видео сообщает, что здесь встречались выбоины глубиной до 13-14 сантиметров. А для измерения длины и ширины дорожных дефектов - маленькой линейки было явно недостаточно.
По словам местной жительницы, ехать по такой дороге просто невозможно. "Доехал до дому - значит сегодня ты победитель," - пишет мобильный репортёр.
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