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Большие лужи и ямы на дорогах Казани

Автор:
Bulat Malikov
Дата публикации:
20:33
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Реалии дорог пригорода Казани. Обычное состояние дорог после дождя.

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