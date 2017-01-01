День Российского бокса сегодня начнётся на Красной площади в Москве

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День Российского бокса сегодня 22-го июля стартовал на Красной площади в Москве. На Красной площади установлены спортивная площадка и сцена, а также несколько пресс-волов с хештегами #ДеньРоссийскогоБокса. На одном из пресс-волов изображены слова "БОКС РФ" белым цветом, и, подвешены множество маркеров, которыми можно написать на белых буквах свои пожелания или оставить какую либо свою метку, название города или свою подпись. Люди пишут маркерами и фотографируются на фоне оставленных надписей.