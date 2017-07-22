Мужчина ловил рыбу на удочку на улице Перми (22.07.17)
- Автор:
- VasheBlagorodie159
- Дата публикации:
- 15:52
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- 23
Во время и после кошмарного ливня рыбачил не менее часа, об улове информации нет. Видео снято 22 июля в микрорайоне Садовый.
- 23
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Во время и после кошмарного ливня рыбачил не менее часа, об улове информации нет. Видео снято 22 июля в микрорайоне Садовый.
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