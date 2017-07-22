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Мужчина ловил рыбу на удочку на улице Перми (22.07.17)

Автор:
VasheBlagorodie159
Дата публикации:
15:52
  • 23
  • 0

Во время и после кошмарного ливня рыбачил не менее часа, об улове информации нет. Видео снято 22 июля в микрорайоне Садовый.

  • 23
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Комментарии (0)

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