Мужчина ловил рыбу на удочку на улице Перми (22.07.17)

Автор: VasheBlagorodie159 Дата публикации: 15:52

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Во время и после кошмарного ливня рыбачил не менее часа, об улове информации нет. Видео снято 22 июля в микрорайоне Садовый.