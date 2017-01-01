Сегодня 22-го июля в 21:00 будет прекращено автомобильное движение по нечётной стороне Никитского бульвара из-за укладки асфальта

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Сегодня 22-го июля в 21:00 будет перекрыто движение по нечётной стороне Никитского бульвара в центре Москвы. Перекрытие движения будет осуществляться до 10:00 утра следующего дня 23-е июля всвязи с укладкой нового асфальта в рамках программы "Моя улица". Сейчас на нечётной стороне уже ведутся ремонтные работы. На левой полосе стоит много техники, рабочие отбойными молотками вспарывают старый асфальт. Дорожные знаки ремонтных работ стоят со стороны площади Никитские Ворота.