Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Над центром столицы сгущаются тучи

Над центром столицы сгущаются тучи

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:56
  • 15
  • 0

Над центром столицы сгущаются тучи.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 0
15:42 | Artem_077
Большой фестиваль Италии проходит в Саду Эрмитаж в центре столицы
24 0
15:43 | igor.ska
Снеговичок летом в Питере