6-й ежегодный велопробег "Рак победим" прошёл на юге Москвы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:57

51

51 0

22 июля состоялся 6-й ежегодный велопробег "Рак победим" на юге Москвы с участием детей, перенесших онкологические заболевания. Старт велопробега был дан с внутреннего двора НИИ им. Блохина . Колонну велосипедистов сопровождали представители велоклуба "32 спицы". Маршрут пролегал через парк "Садовники", далее обратно в НИИ им. Блохина. По прибытию детей ждал праздничный концерт, награждение и подарки. Дети раскрашивали футболки и автофургон, катались на велосипедах, а самых маленьких катали в велоприцепе.