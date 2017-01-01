6-й ежегодный велопробег "Рак победим" прошёл на юге Москвы
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 17:57
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22 июля состоялся 6-й ежегодный велопробег "Рак победим" на юге Москвы с участием детей, перенесших онкологические заболевания. Старт велопробега был дан с внутреннего двора НИИ им. Блохина . Колонну велосипедистов сопровождали представители велоклуба "32 спицы". Маршрут пролегал через парк "Садовники", далее обратно в НИИ им. Блохина. По прибытию детей ждал праздничный концерт, награждение и подарки. Дети раскрашивали футболки и автофургон, катались на велосипедах, а самых маленьких катали в велоприцепе.
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