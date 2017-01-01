На юге Москвы прошёл 6-й ежегодный велопробег «Рак победим»
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 17:56
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22 июля на юге Москвы прошёл 6-й ежегодный велопробег «Рак победим». В велопробеге приняли участие дети, перенесших онкологические заболевания. Старт был дан от онкологического научного центра им. Блохина. Велоклуб «32 спицы» сопровождали колонну велосипедистов. Маршрут был проложен через парк «Садовники» и обратно в НИИ им. Блохина. После велопробега, участников наградили подарками и наградами. Известные российские актёры театра и кино выступили на праздничном концерте. Детей поздравили Эвклид Кюрдзидис и Татьяна Абрамова.
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